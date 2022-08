Acr Messina, gli abbonamenti sottoscritti dopo la prima fase. Stabilita amichevole contro il Modica

4 Agosto 2022 11:59

Chiusa la prima fase della campagna abbonamenti per l’Acr Messina: il numero di tessere sottoscritte. E sabato 13 agosto è previsto un allenamento congiunto contro il Modica

Si chiude la prima fase della campagna abbonamenti dell’Acr Messina, quella che anticipa la seconda stagione consecutiva del club peloritano nel girone C di Serie C. Dopo la salvezza della scorsa annata, l’estate turbolenta e l’iscrizione sul filo di lana, il patron Sciotto ha rilanciato, chiamando in panchina un esperto della categoria come Gaetano Auteri. Il Presidente si aspetto, però, una buona risposta di pubblico. Ad oggi, come comunica lo stesso club attraverso i canali social, hanno sottoscritto l’abbonamento in 770 (684 in Curva Sud, 46 in Tribuna B e 40 in Tribuna centrale). Adesso scatta la seconda fase che si chiuderà il 25 agosto.

E nel frattempo, per ciò che concerne il campo, per sabato prossimo, 13 agosto, è previsto un allenamento congiunto a porte aperte contro il Modica, al “Vincenzo Barone” di Modica. Fischio d’inizio: ore 17.30. Le due società hanno programmato un appuntamento che sarà l’occasione per i due tecnici, Gaetano Auteri e Giancarlo Betta, di confrontare e valutare la condizioni atletiche dei propri uomini, a poche settimane dall’avvio ufficiale dei rispettivi campionati di Lega Pro e di Eccellenza. “Siamo orgogliosi di ospitare a Modica una delle storiche società del calcio siciliano – dice il Direttore generale del Modica Calcio, Pino Rigoli – L’ACR Messina ha infatti accolto il nostro invito per questo allenamento congiunto che per la nostra squadra non sarà solo l’occasione di confronto con un organico pronto ad affrontare il campionato di Lega Pro, ma ci permetterà anche di segnare il ritorno nel nostro stadio, il “Vincenzo Barone”, dopo i lavori di adeguamento richiesti per potervi disputare le nostre gare casalinghe”.

“Abbiamo accolto con entusiasmo la possibilità di un allenamento congiunto con il Modica – aggiunge il direttore generale dell’Acr Messina, Raffaele Manfredi – Nella politica che la nostra società sta intraprendendo, il Messina non deve essere solo la squadra dei messinesi ma di tutti i siciliani. Siamo l’unica squadra della regione a partecipare al campionato di serie C e vogliamo onorare al meglio questo impegno. Poi, personalmente – continua Manfredi – a Modica, Ragusa, Noto, Siracusa ho tanti amici, vengo spesso per lavoro e per piacere e la considero una mia seconda casa. Faremo di tutto affinché quella del 13 agosto possa essere una festa”.