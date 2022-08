Acr Messina, un inizio col botto: subito Crotone, Avellino e Catanzaro. Auteri: “alto tasso di difficoltà”

27 Agosto 2022 12:47

Le parole del tecnico dell’Acr Messina Gaetano Auteri il giorno dopo il sorteggio ufficiale dei calendari: per la squadra peloritana, un inizio decisamente in salita

Subito il Crotone al San Filippo, poi in casa della Virtus Francavilla, Viterbese davanti ai tifosi e le trasferte di Avellino e Catanzaro. Un inizio decisamente in salita per l’Acr Messina, che ieri ha conosciuto il proprio calendario.

“Iniziamo subito con un alto tasso di difficoltà – commenta mister Auteri ai microfoni ufficiali del club – nelle prime cinque giornate affronteremo una retrocessa dalla B che ha mantenuto l’intelaiatura importante, poi ci sarà una doppia trasferta contro due squadre che puntano alla promozione, l’inizio non è semplice ma siamo al 60esimo allenamento e sarà una bella verificato subito all’inizio”.