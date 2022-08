Reggina, Inzaghi vuole il Granillo pieno: “vi aspettiamo, abbiamo bisogno di voi” | FOTO

11 Agosto 2022 19:58

Lo stanno dicendo tutti, in tutti i modi. Ora tocca anche al mister. Pippo Inzaghi vuole il Granillo pieno, per percepire quella stessa passione già intravista all’Aeroporto al suo arrivo. La Reggina, lo stiamo scrivendo in ogni modo, vuole sentire la forte risposta dei suoi tifosi dopo le mosse di queste settimane. E, al tiepido segnale della campagna abbonamenti, ha risposto con l’iniziativa di ieri che dà la possibilità di rateizzare la spesa per assistere alle 19 gare interne stagioni degli amaranto.

Per vincere servono anche i tifosi e Super Pippo lo sa. Per questo l’ex bomber del Milan, ormai pienamente integratosi nella realtà reggina (anche se sta qui da meno di un mese), li chiama a raccolta e lo fa attraverso le proprie pagine social. L’allenatore piacentino ha infatti ripostato la Instagram Story di un utente, che fotografa la card dell’abbonamento appena sottoscritta, accompagnandola da una frase breve ma significativa: “vi aspettiamo, abbiamo bisogno di voi”, con il cuore.