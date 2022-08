A18 Catania-Messina, Nicotra (FDI): “va migliorata l’intera autostrada che resta ancora un cantiere”

8 Agosto 2022 10:19

A 18 Catania-Messina: la nota dell’esponente etneo di Fratelli D’Italia Carmelo Nicotra (FDI)

“Non è assolutamente accettabile lasciare una delle principali autostrade della Sicilia in queste condizioni. Nell’ultimo fine settimana tra, cantieri interminabili e restringimenti di carreggiate, gli automobilisti hanno dovuto fare pure i conti con file interminabili ai caselli. Il tutto peggiora ulteriormente la sera quando la visibilità è molto scarsa”.

Lo afferma l’esponente etneo di Fratelli D’Italia Carmelo Nicotra (FDI).

“In questo periodo dell’anno, con esodi in massa verso le località turistiche e balneari, bisogna intervenire urgentemente per rendere più sicura l’intera strada soprattutto in vista della settimana di ferragosto. Il periodo che va dal 12 al 15 agosto, infatti, è considerato da bollino rosso e con una mole di traffico tanto grande è impensabile non prendere tutti gli opportuni provvedimenti”.