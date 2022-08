A Gambarie di scena la poliedrica scrittrice Daniela Scuncia

20 Agosto 2022 09:55

Gambarie: la scrittrice Daniela Scuncia ha presentato il libro: “Le grazie di Olimpia”

A Gambarie, nell’ambito della rassegna “GAMBARIE DA LEGGERE”, in presenza del sindaco Francesco Malara e di un attento e raffinato pubblico, la poliedrica scrittrice Daniela Scuncia, ha presentato il libro: “Le grazie di Olimpia”.

Originale, brava, ironica, intrattenitrice, attrice, autrice, grande professionista e non ultimo empatica, questa è in sintesi Daniela Scuncia. Una “Umana risorsa” (direbbe Brunello Cucinelli), figlia del nostro territorio, che per la sua originalità non teme confronti, non ha rivali!!!

Daniela potrebbe essere protagonista di opere teatrali e condurre programmi televisivi nazionali. Le sue capacità di intrattenimento con i suoi paradossi, l’uso del linguaggio non scontato, con annesse straordinarie sfumature e sfaccettature, abbellite da una dizione naturalmente musicale, lasciano senza fiato. Le rappresentazioni che, con classe poetica ed artistica di altissimo livello, offre, durante la presentazione delle sue opere, in compagnia di artisti anch’essi illuminati, come Salvatore Familiari musicista navigato e Luisa Malaspina, pittrice in grande ascesa (di lei ne sentiremo parlare), coinvolgono il pubblico che assiste, senza mai stancarsi, alle performance artistiche di una Daniela Scuncia irresistibile e catalizzatrice. Ancora una volta, ove ce ne fosse bisogno, i pomeriggi culturali di Gambarie, confermano che la nostra terra esprime delle eccellenze che non hanno nulla da invidiare ai migliori artisti di fama nazionale. Ecco perché la scelta di far conoscere e valorizzare i talenti che esprime il territorio reggino sono diventati l’obiettivo principale che, l’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte, ha voluto centrare con la programmazione della rassegna “Gambarie da leggere”.