A Bova Marina la Festa del Pane

23 Agosto 2022 17:38

L’amministrazione comunale di Bova Marina organizza dal 24 al 26 agosto la “Festa del Pane”

L’amministrazione comunale di Bova Marina organizza dal 24 al 26 agosto la “Festa del Pane”, manifestazione finanziata dalla Regione Calabria – Fondo di Sviluppo e Coesione 2000/2006 per la realizzazione del progetto “Bova Marina borgo della Sinagoga – suggestioni e percorsi per vivere il Territorio”. Tale progetto inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche è composto da più progetti, suddivisi per tipologie di interventi, infrastrutturali e di servizi per un importo totale di € 1.060,00 . L’obiettivo generale del progetto è quello di sviluppare e promuovere l’attrattività turistica attraverso l’offerta di un sistema innovativo, specializzato e integrato degli attrattori culturali e naturali, partendo dalla presenza della Sinagoga Ebraica, per ridisegnare l’immagine di Bova Marina. All’interno di tale progetto trova spazio l’intervento n° 9 di iniziativa promozionale denominato “Realizzazione iniziativa culturale – Festa del Pane” di condivisione del patrimonio di “Bova Marian Borgo della Sinagoga” con cittadini e turisti. Nel corso della manifestazione il territorio offrirà una degustazione di alcune specialità tipiche a cura dell’IPSSAR di Bova Marina, sarà allestita un’area espositiva con stand di prodotti eno-gastronomici locali, ci sarà la sagra della friscia e pomodoro, del pane caldo, eventi culturali e turistici con il trenino turistico lungo le vie del paese e con tappa al parco Archeoderi, l’allestimento di una mostra fotografica sulle tradizioni e sui territori dell’area grecanica, visite culturali al parco Archeoderi e al museo d’arte contadina presso IRSSEC, eventi di spettacolo con le Dominici’s Fontane danzanti, il gruppo folk i peddaroti, i pizzaioli acrobatici e U ballu du Camiddu. Le attività ad ingresso gratuito, si svolgeranno presso Piazza Municipio, le vie adiacenti, la biblioteca “Pietro Timpano”, il parco archeologico Archeoderi e l’IRSSEC. Le iniziative sono organizzate con il supporto organizzativo dell’associazione “Calabria dietro le quinte APS” e l’Istituto Superiore “Euclide” di Bova Marina.

Programma della manifestazione:

24 agosto

“Vivere il territorio” dalle 10 alle 21 giro panoramico con il trenino turistico per le vie del paese e al Parco Archeoderi. Partenza ogni due ore.

25 agosto

Ore 10,30 : Visite libere alla mostra presso il parco Archeoderi e al museo arte contadina presso IRSSEC

Piazza Municipio

Ore 19,00 : Inaugurazione evento con saluti autorità.

Apertura stand e area espositiva / dimostrativa. Degustazione vari tipi di pane a cura di IPSSAR di Bova Marina.

Esibizione pizzaioli acrobatici.

Ore 20,00 : prima degustazione pane caldo tradizionale

Ore 22,00: spettacolo Fontane Danzanti

26 agosto

Piazza Municipio

Ore 18,00: apertura stand

Degustazione vari tipi di pane a cura di IPSSAR di Bova Marina

Ore 20,30: sagra della friscia con pomodoro

Ore 22,00: spettacolo folk con il gruppo I peddaroti

Ore 24,00: U ballu du camiddu.