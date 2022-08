Fatti di Musica Festival 2022, l’8 agosto Franco126 in concerto a Diamante

6 Agosto 2022 11:08

Lunedì 8 agosto Franco126 in concerto a Diamante: l’estate di “Fatti di Musica Festival 2022” proseguirà poi con Rkomi, Irama e Luigi Strangis

Dopo il successo del colossal Notre Dame De Paris a Reggio con ben 15000 presenze e quello di Riccardo Cocciante con il sold out di martedì scorso a Diamante, la parte estiva di “Fatti di Musica 2022”, la 36esima edizione dello storico Festival-Premio del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, si prepara a presentare alcuni dei nomi più amati della nuova scena musicale italiana. Già lunedì 8 agosto nello splendido Teatro dei Ruderi dell’Area Archeologica di Cirella a Diamante arriva l’unico concerto in Calabria di Franco126, tra le grandi rivelazioni degli ultimi anni della canzone d’autore.

Il vero nome di Franco126 è Federico Bertollini. Nato a Roma il 4 luglio 1992, è cresciuto nel quartiere Trastevere della capitale. L’aggiunta del 126 al suo nickname è in onore al collettivo 126 di cui faceva parte. Ha cominciato come artista hip hop, per poi unire indie pop e trap in “Polaroid” e, infine, passare alla più autentica canzone d’autore con “Stanza singola”, l’album del debutto.

Sono numerosi gli altri artisti della sua generazione con cui ha stretto collaborazioni, da Carl Brave a Coez, da Calcutta a Noyz Narcos, Tommaso Paradiso e molti altri. A giugno, é arrivato anche il singolo “Mare Malinconia”, una delle hit dell’estate, in cui duetta con Loredana Bertè.

Notevoli i suoi modelli e riferimenti. Tra le sue ispirazioni ha citato, infatti, quasi tutti i grandi della scuola cantautorale romana, come Franco Califano e Francesco De Gregori, ma anche artisti del calibro di Lucio Dalla, Luca Carboni ed Eduardo De Crescenzo. Franco126 riceverà a Diamante il Riccio d’Argento di Fatti di Musica, l’oscar del festival creato dal maestro orafo crotonese Gerardo Sacco, ispirato al riccio dell’antica tradizione ceramista di Seminara, come “Migliore Rivelazione della Musica d’Autore”.

Il Festival proseguirà poi venerdì 12 agosto nell’Anfiteatro di Acri con l’esplosivo live di Rkomi, il trascinante rapper e cantautore che col brano “Insuperabile”, presentato tra i big all’ultimo Sanremo, ha sbaragliato tutte le classifiche. Sabato 20 agosto, poi, ancora ritorno al Teatro dei Ruderi di Cirella per lo splendido concerto di Irama, altro protagonista assoluto della nuova musica d’autore italiana e internazionale. Infine, giovedì 25 agosto la carovana di Fatti di Musica sarà allo Stadio Guido d’Ippolito di Lamezia Terme per l’attesissimo concerto nella sua città di Luigi Strangis, il giovanissimo cantautore e polistrumentista lametino vincitore dell’ultima edizione di “Amici” di Maria De Filippi.

I biglietti dei vari eventi sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti Ticketone (Cosenza: Inprimafila; Diamante: Suoni e Ultrasuoni ed Edicola Rossella a Cirella; Lamezia Terme: Uffici Pegna, ecc.). Tra gli eventi ad ingresso libero sono da ricordare anche i due concerti di Joe Bastianich e La Terza Classe, straordinaria band di blugrass statunitense, il 9 agosto nel Teatro dell’Abbazia Florense di San Giovanni in Fiore e l’1 settembre in Piazza della Resistenza di Praia a Mare, inseriti nel programma ufficiale delle manifestazioni estive comunali dei due noti centri turistici calabresi per volontà dei rispettivi sindaci: Rosaria Succurro e Antonino De Lorenzo. Gli eventi di Diamante e Acri sono realizzati con la collaborazione di Dedo Eventi di Alfredo De Luca, direttore dei due splendidi Teatri all’aperto calabresi.

“Fatti di Musica – afferma Ruggero Pegna – grazie al suo format originale di oscar del live con stelle della musica italiana e internazionale amatissime e di grande richiamo, e con l’intera Calabria come location, è da sempre un attrattore di migliaia di spettatori in alcune delle località più belle della regione, fattore di promozione turistica e culturale, di aggregazione e intrattenimento, evento che da 36 anni offre al pubblico alcuni degli eventi di maggior prestigio, spesso unici, rari, preziosi. Da Sting ad Elton John, tra le stelle straniere, da Fabrizio De André a Paolo Conte, passando per tutte le principali stelle del firmamento autorale italiano, da ultimo Riccardo Cocciante l’altra sera, Fatti di Musica è la storia dei grandi live in Calabria!”.

Come al solito, sono diversi pure gli abbinamenti sociali e culturali di “Fatti di Musica”: da quello alla lotta alle leucemie con la dedica al Centro Trapianti di Midollo Osseo di Reggio diretto dal professore Massimo Martino, alla celebrazione del 50° dei Bronzi di Riace che ha visto, grazie ad un accordo con la Direzione, migliaia di ragazzi spostarsi al Museo Nazionale di Reggio dopo aver partecipato a Notre Dame De Paris. Tutte le informazioni sono reperibili al tel. 0968441888 e ai siti web www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it.