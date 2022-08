Reggio Calabria, il 13 e 14 agosto la “2ª Veleggiata nel Cuore dell’Aspromonte Diga del Menta”

5 Agosto 2022 15:56

“Antica Marineria catonese” organizza, per il 13 e 14 agosto, la “2ª Veleggiata nel Cuore dell’Aspromonte Diga del Menta”

Secondo appuntamento della vela latina in un territorio di bellezza e contrasti straordinari, una terrazza panoramica su Jonio e Tirreno, compreso lo Stretto di Messina. Siamo nella parte più alta dell’Aspromonte, a 1400 metri d’altezza, sulle acque dell’incredibile fiordo azzurro dell’invaso artificiale sul torrente Menta. Per la seconda volta consecutiva l’Associazione “Antica Marineria catonese”, in collaborazione con le amministrazioni locali e con l’ ente Parco dell’Aspromonte ed il Circolo Velico Reggio, il 13 e 14 agosto propone una veleggiata con le barche in legno della tradizione marinara armate a vela latina. Dopo l’entusiasmo della precedente edizione, quest’anno sono già programmate numerose richieste del pubblico per vivere questa originale esperienza, con delle imbarcazioni antiche, dalle antenne slanciate, che si muoveranno eleganti e silenziose in una cornice naturale di alte conifere e boschi verdi.