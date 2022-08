Reggio Calabria, il 28 agosto assemblea del nascente movimento politico-culturale “Decima Reggio”

26 Agosto 2022 16:21

Domenica 28 agosto la prima assemblea del nascente movimento politico-culturale “Decima Reggio”: l’obiettivo perseguito è quello di formare una comunità politica erudita e passionaria

“Si terrà domenica 28 agosto 2022, alle ore 18:30, a Reggio Calabria, in Piazza dell’Arengario, la I° Assemblea del nascente movimento politico “Decima Reggio“. Tanti militanti e intellettuali si stanno già appassionando e tanti si stanno proponendo in rappresentanza delle rispettive 15 circoscrizioni del Comune di Reggio Calabria e in rappresentanza dei rispettivi interessi corporativistici del tessuto socio-economico cittadino.

L’epoca attuale che l’umanità sta attraversando – dal secondo dopoguerra ad oggi – è caratterizzata da continui conflitti – sociali, politici, militari, economici – che impongono una seria riflessione sul pensiero e sull’azione, sulla visione della vita e sul pragmatismo politico necessario per restituire dignità ad un popolo ormai in balia del politicante di turno prono al proprio padrone. È altresì evidente come nell’ultimo decennio il sistema-potere si sia scoperto e abbia mostrato la propria macchina ideologica e organizzativa contro l’umanità, contro il concetto stesso di Stato; ma ha messo in luce, oltre che i punti forti, anche i punti deboli, e questi vanno assolutamente colpiti.

Ci sono, poi, luoghi – e tempi – che hanno delle peculiarità tangibili, e tra questi la città di Reggio Calabria spogliata delle propria dignità: nei primi anni ‘70 con il nefasto tradimento che scippò alla città la scelta quale Capoluogo di Regione; nel 2012 il colpo di mano con il quale si decise, “per una questione morale” e senza alcun fondamento normativo e giurisprudenziale, di commissariare il Comune e gettare la città nel baratro. In questi dieci anni (in particolare dal secondo dopoguerra) è stato creato un clima di menzogne contro “chi c’era prima”, quel clima di menzogne è ancora strisciante e si acuisce ogni qualvolta si avvicinano le elezioni oppure quando si va alla ricerca di scheletri nell’armadio.

Il movimento avrà un proprio organo stampa ufficiale; avrà un proprio movimento giovanile studentesco composto da due nuclei: uno per le scuole superiori e uno per le Università; avrà un Servizio Ausiliario Femminile che si occuperà di supportare la formazione politica dei militanti e di politica demografica; avrà dei libri di riferimento per diffondere il verbo della “Dottrina” morale e spirituale, politica e sociale; infine l’organo decisionale del movimento sarà il Gran Consiglio. In occasione di questa I° Assemblea verrà, inoltre, indicato il manifesto politico-culturale in cui saranno formulate numerose proposte per far fronte contro due pericoli: quello misoneista di destra e quello distruttivo di sinistra. La “Decima Reggio” rappresenterà la terza via tra i due opposti poli al di sopra delle divergenti opinioni dei partiti. Il manifesto sarà definitivamente approvato in occasione del I° Congresso che si terrà entro 60 giorni dalla I° Assemblea”. È quanto si legge nel comunicato stampa trasmesso da “Decima Reggio”.