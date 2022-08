12 agosto Giornata internazionale della gioventù: anche Messina aderisce alla campagna di sensibilizzazione

12 Agosto 2022 11:46

Messina, Giornata internazionale della gioventù: il Palazzo Municipale si illumina con i colori del theme scheme di questa edizione, blu, fucsia e giallo

“Solidarietà intergenerazionale: creare un mondo per tutte le età” è il tema scelto per l’edizione 2022 della Giornata Onu dedicata alle questioni giovanili, cui l’Amministrazione comunale ha manifestato un segno tangibile di sensibilizzazione attraverso l’illuminazione del Palazzo Municipale con i colori del theme scheme di questa edizione, blu, fucsia e giallo. “La ricorrenza commemorata ogni anno il 12 agosto è finalizzata – ha evidenziato l’Assessore alle Politiche Giovanili Liana Cannata – a portare le questioni giovanili all’attenzione della comunità internazionale per manifestare il potenziale dei giovani quali partner nell’attuale società globale. Il claim 2022 la solidarietà intergenerazionale per creare un mondo per tutte le età al fine di contrastare l’ageismo, ovvero la discriminazione o marginalizazione delle persone in relazione all’età, è un tema fondamentale per il quale occore l’impegno di tutte le forze istituzionali e sociali per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile affinchè nessuno sia lasciato indietro. Per questa ragione l’Amministrazione Basile auspica che questa ricorrenza possa veicolare un messaggio e sensibilizzare la cittadinanza al fine di rimuovere le barriere legate all’età nei vari ambiti della vita sociale dall’occupazione, la partecipazione politica, alla salute e la giustizia”, ha concluso la Cannata.