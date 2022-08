5 Agosto 2022 11:39

Il 10eLotto premia la Calabria: un fortunato giocatore di Catanzaro ha centrato un 9 Oro da 250mila euro

Il 10eLotto premia la Calabria: come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Catanzaro ha centrato un 9 Oro da 250mila euro, che si piazza nella Top 10 del 2022. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,1 miliardi dall’inizio dell’anno.