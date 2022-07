Zona Falcata, Siracusano: “domani conferenza stampa con Carfagna, Mega e Basile, per presentare emendamento che stanzia 20 milioni”

4 Luglio 2022 15:03

Zona Falcata, la nota di Matilde Siracusano deputata messinese di Forza Italia

“La scorsa settimana il decreto Aiuti è stato approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera dei deputati, ed oggi comincia il suo percorso in Aula a Montecitorio. Per Messina abbiamo raggiunto un risultato storico, riuscendo a far approvare un mio emendamento, riformulato dall’esecutivo, che stanzia 20 milioni di euro per il risanamento e la bonifica della Zona Falcata”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.

“Una grande opportunità per la nostra città, un’occasione unica per riqualificare una delle zone più belle dello Stretto. Tutto questo è stato possibile grazie soprattutto alla caparbietà di Mara Carfagna, che ha promosso con determinazione in sede di governo questa importante proposta”.

“Domani, martedì 5 luglio, alle ore 15.45, presso l’Autorità portuale di Messina, proprio la ministra per il Sud sarà la protagonista (intervenendo in video collegamento) di una conferenza stampa indetta per presentare gli effetti che avranno questi 20 milioni per la nostra comunità. All’incontro con i giornalisti parteciperanno Mario Mega, presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, che ringrazio oltretutto per l’ospitalità, e Federico Basile, sindaco di Messina”.