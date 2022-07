Zona Falcata a Messina, Siracusano: “bene il piano di caratterizzazione, adesso l’ok della Regione”

12 Luglio 2022 18:12

Zona Falcata a Messina, Siracusano: “abbiamo tutti gli strumenti per intervenire e per risanare una zona storica e dalle enormi potenzialità”

È stata presentata oggi, anche grazie al prezioso lavoro dell’Università di Messina, la relazione conclusiva relativa al piano di caratterizzazione delle sostanze inquinanti presenti nella Zona Falcata, che adesso potrà rientrare ufficialmente tra i siti contaminati del territorio nazionale, quelli per i quali è d’obbligo procedere alle bonifiche.

“Un passo fondamentale, anche in relazione all’emendamento al decreto aiuti – presentato a mia firma ed approvato grazie al ministro Carfagna – che stanzia 20 milioni di euro (2 milioni di euro per il 2022, 8 milioni di euro per il 2023, e 10 milioni di euro per il 2024) per la rigenerazione di una delle aree più belle di Messina. Il prossimo passo dovrà essere il via libera al piano da parte della Regione Siciliana: l’ok definitivo – questo il nostro appello – arrivi subito, nel più breve tempo possibile. Adesso abbiamo tutti gli strumenti per intervenire e per risanare una zona storica e dalle enormi potenzialità”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.