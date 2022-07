Crisi di Governo: si vota il 25 settembre, campagna elettorale sotto l’ombrellone

21 Luglio 2022 18:48

Le elezioni politiche si terranno il 25 settembre. Lo conferma Mario Draghi nel corso del Cdm a Palazzo Chigi

Il dado è tratto e la situazione è precipitata in poche ore dopo il “non voto” di ieri in Senato. Il Governo Draghi è al capolinea, resterà per gli affari correnti, ma di fatto ha un “potere” estremamente limitato ed il voto è alle porte ed il presidente Mattarella ha sciolto le camere. Il premier nel corso del Consiglio dei Ministri, ha praticamente ufficializzato la data delle elezioni politiche: si terranno il 25 settembre. Ancora non è dato a sapere se si voterà in due giorni e gli orari ma la terza settimana di settembre sembra praticamente certo.

Liste subito dopo entro Ferragosto, campagna elettorale sotto l’ombrellone. Le date

Se si dovesse votare il 25 settembre, i simboli al Viminale andrebbero presentati tra il 12 e il 14 agosto; le liste, le firme, i candidati per i collegi uninominali nelle Corti d’Appello tra il 21 e il 22 agosto. Si rischia il caos sulla raccolta firme: sono esenti i partiti con almeno un gruppo in Parlamento al 31 dicembre 2021. Sarebbero obbligati alla raccolta delle firme partiti come Insieme per il Futuro, Alternativa, Italexit, Azione, Italia al Centro. Insomma, non sarà semplice, visto il periodo estivo, andare alla ricerca di firme.