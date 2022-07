Volley, Messina e Catania insieme: partnership tra Akademia Sant’Anna e Academy WeKondor

13 Luglio 2022 13:05

Desi Shipping Akademia Sant’Anna e Volley Academy WeKondor stringono una preziosa partnership per puntare all’élite della pallavolo nazionale

Creare una solida alleanza che, abbattendo le tradizionali barriere geografiche, si ponga l’obiettivo di rilanciare la pallavolo isolana ad alti livelli. È questo il desiderio condiviso tra i 2 presidenti che ha portato alla sigla ufficiale della partnership tra la Desi Shipping Akademia Sant’Anna, società messinese che nella prossima stagione riporterà la città dello Stretto in Serie A2 dopo oltre 20 anni, e la Volley Academy WeKondor, club catanese del Presidente William Munzone che da anni sta conducendo una politica sportiva fortemente improntata alla valorizzazione delle under ed ormai saldamente presente nel panorama pallavolistico giovanile nazionale.

Un sodalizio tra due realtà che, per quanto indipendenti nell’autonomia sportiva e gestionale, vuole essere catalizzatore di giovani talenti da formare, che potranno competere nei campionati giovanili di eccellenza grazie anche all’opportunità di prepararsi, allenarsi ed approdare in Serie A. La Volley Academy WeKondor è una società che ha sempre dimostrato di saper lavorare bene sul vivaio, come dimostrano i numeri di primissimo livello raggiunti negli ultimi anni. Si contano ben 31 titoli conquistati nelle ultime 4 stagioni sportive, tra i quali 16 titoli provinciali e 11 titoli regionali federali. Ben 9 le finali nazionali federali disputate, con 2 ottavi posti l’anno scorso nelle categorie under 15 e 19 ed un quarto posto quest’anno alle finali nazionali Fipav under 12. Degni di nota poi i 2 titoli provinciali e regionali under 12 e 13 CSI, con annesso secondo posto alle finali nazionali, a testimonianza di un lavoro sempre più attento e curato sui giovanissimi talenti. Ai numeri di grandissimo valore, tra l’altro, si aggiungono anche collaborazioni importanti, con tecnici di spicco nel panorama nazionale: Maurizio Garozzo, Mauro Chiappafreddo, Alessandro Giovannetti, Gaspare Viselli, Ciro Zoratti e Riccardo Rocco. Dall’altro lato il team messinese di Akademia Sant’Anna, seppure di giovanissima creazione, ha già dimostrato di saper programmare al meglio per puntare all’élite della pallavolo italiana, come dimostra il percorso che nell’arco di sole tre stagioni ha portato il club del Presidente Costantino dalla B2 all’ambitissima Serie A2.

Unire le forze, quindi, significa dar vita ad un movimento sviluppato a 360°: dal settore giovanile sino alla prima squadra, permettendo di creare una programmazione sportiva concreta e lungimirante, che punti a portare in Sicilia i migliori talenti a livello giovanile e, ambendo al vertice della pallavolo giovanile nazionale, formare in prospettiva delle atlete in grado di poter giocare in Serie A. Una sinergia di inestimabile valore, quindi, che fa il paio anche con una strategia di marketing più appetibile nei confronti del mercato nazionale .

“Siamo felici ed orgogliosi di essere riusciti a formalizzare questa comunione d’intenti – queste le parole entusiaste del Presidente della Desi Shipping, Fabrizio Costantino – da sempre abbiamo cercato di realizzare la politica del fare rete, come dimostra la creazione del network VolleYdea che, anno dopo anno, porta sempre più società al suo interno. Aver raggiunto l’accordo con una società del calibro di quella del Presidente Munzone apre le porte ad una programmazione ancora più lungimirante e di ampio respiro, permettendoci di ragionare su prospettive sportive molto più complete e poterci proporre con ancora più forza alle aziende. Insieme si è sempre più forti e partnership come questa ne sono l’esempio lampante”.

“Collaborare con l’Akademia Sant’Anna è un onore per la Wekondor – queste le parole di William Munzone, Presidente del club catanese – La società del presidente Costantino ha dimostrato in pochissimi anni di essere all’avanguardia, con potenzialità di crescita sportiva notevoli. Con Fabrizio, e i due Beppe (Il vicepresidente Venuti ed il Direttore Venuto, ndr), si è creata subito empatia e unione d’intenti sui principi di gestione societaria e obiettivi sportivi di breve e lungo periodo. Poter allenarsi e vivere la serie A vicino casa, sarà un’opportunità di crescita significativa per le nostre atlete più talentuose. La partnership con la società peloritana rappresenta un arricchimento qualitativo e, al tempo stesso, il naturale completamento del progetto giovanile“.