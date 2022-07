Leclerc eroico in Austria! Vittoria Ferrari con guasto all’acceleratore: Sainz va a fuoco! | CLASSIFICA

10 Luglio 2022 16:42

Charles Leclerc vince il Gp dell’Austria con un guasto all’acceleratore, completano il podio Verstappen e Hamilton. Paura per Sainz, la sua Ferrari va a fuoco!

Giornata dolceamara per la Ferrari in Austria. La parte dolce è rappresentata dalla vittoria, la parte amara da un ritiro accompagnato da una buona dose di paura. Partiamo dal trionfo. Dopo il successo di Carlos Sainz tocca a Charles Leclerc salire sul gradino più alto del podio. Il giovane pilota monegasco, dopo qualche uscita in leggero appannamento fra colpi di sfortuna e qualche decisione discutibile del team, vince una gara a dir poco eroica. Leclerc vince il duello in pista con Max Verstappen, principale rivale per il Mondiale, poi deve tenere a bada la propria Ferrari a causa di un guasto all’acceleratore che rischia di compromettere gli ultimi giri.

Questa volta Leclerc è più forte anche dei problemi meccanici e chiude davanti a Verstappen e Hamilton accorciando ulteriormente in classifica. Giornata da dimenticare invece per Carlos Sainz. Lo spagnolo abbandona ottime chance di podio mettendo a rischio anche la propria incolumità. Un guasto alla sua Ferrari lo costringe la ritiro, ma la macchina, una volta portata fuori pista, prende fuoco. Sainz non può uscire fino all’arrivo degli uomini della sicurezza, poichè la monoposto, posizionata in salita, una volta mollato il freno finirebbe in pista. Le fiamme arrivano a sfiorare lo spagnolo mentre gli addetti alla sicurezza stabilizzano l’auto e gli permettono di uscire. Appena in tempo.

La classifica piloti di Formula 1

Max Verstappen 208 Charles Leclerc 170 Sergio Perez 151 Carlos Sainz 133 George Russell 128 Lewis Hamilton 109 Lando Norris 64 Valtteri Bottas 46 Esteban Ocon 52 Fernando Alonso 29 Kevin Magnussen 22 Daniel Ricciardo 17 Pierre Gasly 16 Sebastian Vettel 15 Mick Schumacher 12 Yuki Tsunoda 11 Guanyu Zhou 5 Alexander Albon 3 Lance Stroll 3 Nicholas Latifi 0

La classifica Costruttori di Formula 1