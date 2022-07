Tour de France, Groenewegen vince la 3ª tappa: Caruso in ritardo a causa di una caduta | CLASSIFICA

3 Luglio 2022 17:40

Dylan Groenewegen vince in volata la 3ª tappa del Tour de France. Rammarico per il siciliano Damiano Caruso che chiude in ritardo a causa di una caduta a metà gruppo

Il Tour de France dice addio alla Danimarca con l’ultima tappa in terra nordica, ben 182 km da Vejle a Sonderborg. Un percorso piuttosto semplice, caratterizzato da 3 GPM di 4ª categoria che non hanno rappresentato grossi ostacoli anche per gli scalatori meno abili. Finale adatto alle ruote veloci con una volta infuocata: Sagan e van Aert si sono dati battaglia (anche a parole), ma a spuntarla è stato l’olandese Dylan Groenewegen con un colpo di reni finale proprio sul traguardo. Alle sue spalle van Aert (maglia gialla) e Philipsen. Boccone amaro per Damiano Caruso, rallentato da una caduta a metà gruppo a circa 10 km dalla fine.

La classifica generale del Tour de France

1) Wout van Aert 9H01’17”

2) Yves Lampaert 7”

3) Tadej Pogacar 14”

4) Mads Pedersen 18”

5) Mathieu van der Poel 20”

6) Jonas Vingegaard 22”

7) Primoz Roglic 23”

8) Adam Yates 30”

9) Stefan Kung 30”

10) Thomas Pidcock 31”

93) Damiano Caruso 1’41”