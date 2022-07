Villa San Giovanni, le proposte al Sindaco di un ex candidato: “Commissione Garanzia e Trasparenza e regolamento sul gioco d’azzardo”

8 Luglio 2022 12:37

Un cittadino ed ex candidato chiede pubblicamente alla nuova Amministrazione di Villa San Giovanni di “istituire la Commissione Garanzia e Trasparenza con un apposito regolamento”

“Da semplice cittadino ex candidato alle ultime elezioni a Villa San Giovanni nella lista numero 3, chiedo al Sindaco e alla nuova Amministrazione di Villa, di istituire la Commissione Garanzia e Trasparenza con un apposito regolamento”. Comincia così la richiesta pubblica pervenuta in redazione da un cittadino ed ex candidato di Villa alla nuova Amministrazione. “L’art 44 del Tuel recita: ‘Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite’. Alla Commissione Garanzia e Trasparenza vengono attribuiti i seguenti compiti:

Controllo degli atti deliberativi ,delle determinazioni, delle ordinanze e dei decreti;

Vigilanza sull’attività dell’ente verificando il rispetto delle disposizioni di legge,statuarie e regolamentari;

Verifica dello stato d’attuazione del programma di mandato e degli atti d’indirizzo approvati dal Consiglio;

Accertamento dello stato d’attuazione delle norme sulla trasparenza e sull’accesso agli atti;

Vigilanza sull’attività svolta dalle società partecipate;

Svolgimento di funzioni propositive, consultive e di vigilanza in merito all’attuazione del diritto di accesso e informazione dei cittadini nel rispetto delle leggi in materia;

“Nel Regolamento del Consiglio – si legge ancora – dovrebbe essere previsto che la Commissione riferisca periodicamente (in genere ogni 6 mesi) sull’attività svolta e sulle iniziative assunte. Poi la Commissione visto che manca andrebbe aggiunta nello Statuto e la Presidenza andrebbe data sicuramente ad un rappresentante della minoranza e composta da pari numero tra Maggioranza e Opposizione. Per concludere chiedo alla nuova Amministrazione, che porti in Consiglio il Regolamento sul gioco d’azzardo che fu suggerimento da me ad una consigliera di minoranza nella precedente legislatura, in cui era stato raggiunto un accordo su questo Regolamento tra Maggioranza e Opposizione ma non era mai stato portato in Consiglio”.