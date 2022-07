Villa San Giovanni, i Consiglieri di minoranza: “chiediamo il ripristino del Progetto D_Stretto”

8 Luglio 2022 20:36

La richiesta dei Consiglieri di minoranza alla nuova Amministrazione di Villa San Giovanni

“Partendo dalle affermazioni dell’Amministrazione di Maggioranza di voler valorizzare ciò che di buono è stato fatto fino ad ora e, come è proposito della Minoranza voler lavorare in sinergia per il bene comune dei cittadini Villesi, chiediamo il ripristino del progetto D_Stretto, messo in atto dalle precedenti amministrazioni, dall’assessorato alle Politiche di coesione sociale e sanità, con una nuova rimodulazione alla luce del fatto che i biglietti omaggio con contributo spese a tariffa ridotta sono stati soppressi!”. Lo affermano in una nota i Consiglieri di minoranza di Villa San Giovanni.

“Il progetto – dicono – nacque per tutti i 98 comuni della Provincia di Reggio Calabria, e rimodulato nel tempo, per via di abusi di singoli, nel rispetto della legalità e della trasparenza restò in atto per agevolare esclusivamente i cittadini di Villa San Giovanni che, dal 2012 e fino ad ottobre 2021, hanno usufruito di 70 biglietti consegnati mensilmente all’assessorato delle Politiche di Coesione Sociale e Sanità che ha provveduto a rilasciare i ticket ai cittadini, previo controllo accurato della documentazione presentata nell’assoluto rispetto della privacy, due volte a settimana presso gli uffici dell’Assessorato!”.

“Il progetto D_Stretto ha consentito, dunque, la riduzione dei ticket agevolando tantissimi cittadini che, purtroppo, sono costretti a recarsi presso gli enti pubblici ospedalieri Siciliani per problemi patologici importanti! Sono tante infatti, le donne, i bambini e gli uomini affetti da patologie non solo neoplastiche, costretti, non solo, a recarsi in Sicilia per espletare le cure mediche, ma anche a dover affrontare il disagio derivante dall’affrontare la spesa economica del trasporto, con le problematiche annesse al costo elevato dei ticket, dovuto ai continui aumenti! Confidiamo nella sensibilità della Caronte&Tourist, società sempre vicina alle problematiche e ai disagi delle fasce più deboli! Auspichiamo che la nuova Amministrazione possa ripristinare immediatamente il progetto nel principio che nessuno possa restare indietro!”.