Villa San Giovanni: Fratelli d’Italia premia virtualmente una delle attività centenarie Villesi “Il panificio Pergolizzi”

25 Luglio 2022 14:20

Villa San Giovanni: Il Dipartimento provinciale rapporti con il commercio di Fratelli d’Italia, responsabile Maria idone, premia virtualmente una delle attività centenarie Villesi “Il panificio Pergolizzi”

Il Dipartimento provinciale rapporti con il commercio di fratelli d’Italia, responsabile Maria idone, premia virtualmente, una delle attività centenarie Villesi. “Il panificio Pergolizzi”. Nasce nei primi anni del 1900 a Messina. Durante il terribile maremoto del 1908 per uno strano gioco del destino muoino tutti i fratelli tranne Vincenzo continuando l attività di panificatore a Messina fino all’inizio della seconda guerra mondiale. Dopo la morte della moglie si trasferisce insieme a i suoi nove figli in Calabria e precisamente a Musalà frazione di Campo Calabro dove continua la sua attività. Subito dopo la fine della guerra la famiglia Pergolizzi si trasferisce a Villa S. Giovanni dove ha inizio il lungo periodo villese che arriva fino ai nostri giorni Intorno agli anni 50 .

Eredita l’attività il figlio Stefano che continua la tradizione di famiglia fino al 1982 , anno in cui cede la titolarità del panificio al figlio Giovanni attuale titolare dello stesso che prosegue fino ai giorni nostri. Nel 1921 il signor Pergolizzi Vincenzo riceve il premio per l’ottima panificazione da re Vittorio Emanuele, negli anni successivi anche il figlio Stefano e il nipote Giovanni ricevono il premio per la lunga e ininterrotta attività e per l’ottima qualità della panificazione. Il dipartimento provinciale rapporti con il commercio dì fratelli d’Italia , ringrazia “la famiglia Pergolizzi per aver portato avanti ciò che fa grande l’Italia e la Calabria, il made in Italy e la conservazione delle tradizioni italiane difendendo la nostra identità”.