1 Luglio 2022 11:15

In una breve nota stampa, la società lametina annuncia la conferma di direttore sportivo e allenatore

“La Vigor 1919 comunica di aver confermato anche per la prossima stagione il direttore sportivo Antonio Morelli. Raggiunto l’accordo anche con il mister Gianluca Perrone. Società e dirigenza sono già a lavoro per la programmazione della stagione 2022/2023″. E’ quanto si legge nella breve nota stampa della Vigor 1919, che annuncia ufficialmente la conferma di Ds e allenatore anche per la prossima stagione.