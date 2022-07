Covid, maxi studio dimostra come il vaccino altera il ciclo mestruale

16 Luglio 2022 10:41

Come il vaccino covid altera il ciclo mestruale: lo studio condotto dagli scienziati dell’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign e dell’Università di Tulane

I vaccini antiCovid alterano il ciclo mestruale. Lo evidenzia uno studio, pubblicato sulla rivista ‘Science Advances’, condotto dagli scienziati dell’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign e dell’Università di Tulane. Il team, guidato da Kathryn Clancy e Katharine Lee, ha considerato gli effetti nei cambiamenti mestruali sperimentati da donne in pre e post-menopausa dopo due settimane dalla somministrazione del vaccino per Covid-19. Il gruppo di ricerca ha utilizzato un sondaggio per valutare l’impatto dell’inoculazione in un campione di 35mila persone.

“Gli effetti del vaccino sul ciclo mestruale – afferma Clancy – sono stati ampiamente ignorati nel 2021. Alcuni medici si sono dimostrati sprezzanti nei confronti delle preoccupazioni delle pazienti, ma e’ stato osservato che anche altri vaccini possono provocare dei cambiamenti nelle mestruazioni”. “Ricevere il vaccino – spiegano le autrici – rappresenta il modo piu’ sicuro per proteggersi da Covid-19, che puo’ alterare il ciclo mestruale e causare gravi complicazioni, necessita’ di ospedalizzazione e decesso“.

L’analisi statistica ha rivelato che il 42,1 per cento degli intervistati ha riportato un flusso mestruale piu’ intenso dopo aver ricevuto il vaccino. Il 43,6 per cento del campione non ha manifestato alterazioni nel ciclo, mentre il 14,3 per cento ha riferito di aver osservato un flusso piu’ leggero. Allo stesso tempo, dal sondaggio e’ emerso che le donne che avevano portato a termine una gravidanza avevano maggiori probabilita’ di sperimentare flussi piu’ intensi a seguito della vaccinazione.

Gli scienziati hanno tenuto conto di fattori demografici come eta’, etnia, provenienza geografica e condizioni di salute pregresse. “In caso di emorragia e’ fondamentale rivolgersi al proprio medico – conclude Clancy – cercheremo di approfondire questi aspetti e incorporare domande sugli effetti delle mestruazioni osservati a seguito della vaccinazione. Il ciclo mestruale e’ un processo che risponde a una serie di stimoli, compreso lo stress immunitario“.