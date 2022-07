Vacanze in Calabria per Antonella Elia: “che poesia questo mare” | FOTO

20 Luglio 2022 16:26

La nota attrice torinese sta trascorrendo qualche giorno di relax a Fiumefreddo Bruzio in compagnia del fidanzato Pietro Delle Piane

La Calabria si conferma terra di vacanza per i vip italiani. Dopo Cristian Vieri e Raoul Bova, questa volta è il turno di Antonella Elia. L’attrice e showgirl italiana sta trascorrendo qualche giorno di relax nella località balneare di Fiumefreddo Bruzio, in provincia di Cosenza. Insieme a lei il compagno Pietro Delle Piane, anche lui attore, che è proprio di origini cosentine.

“Guardate, vi faccio vedere il mare, che meraviglia, che poesia”, afferma Antonella Elia in una delle sue storie Instagram. Per lei che è molto social, ama informare i social sulla propria dieta, è complicato in Calabria restare a stecchetto col cibo. Infatti, mentre lei punta più su yogurt magro e verdure, Pietro Delle Piane opta per piadine più condite e gustose.