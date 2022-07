Università di Messina, l’Aula Magna del Rettorato ospiterà un evento di beneficenza per l’Ucraina

6 Luglio 2022 11:33

Con l’obiettivo di raccogliere fondi per la popolazione Ucraina fiaccata e attanagliata della guerra, venerdì 15 luglio, alle ore 20, l’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli studi di Messina ospiterà un evento all’insegna della beneficenza. L’iniziativa, che potrà essere seguita anche su YouTube (https://youtu.be/nvuJn4bs95U) si articolerà in 4 differenti scene – contraddistinte da musiche, testi letterari accompagnati da immagini, interpretazioni – arricchite dal recital del cantastorie siciliano Mauro Geraci “I cantastorie e la pace”.

L’evento, promosso e coordinato dalle prof.sse UniMe Alessandra Tramontana e Susanna Villari, nasce dalla volontà – condivisa da un gruppo di docenti del Dipartimento DiCAM – di assumere un ruolo fattivo in termini di aiuti e solidarietà nell’ambito del conflitto in atto. Per maggiori dettagli sulla raccolta fondi è possibile collegarsi alla PIATTAFORMA GROWISH (https://growish.com/62b35114e0cffb072a8b4569).