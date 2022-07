Boom di richieste di immatricolazioni: UniMe citata dalla prestigiosa rivista “The University World News”

18 Luglio 2022 10:24

UniMe citata dalla prestigiosa rivista “The University World News” per il boom di richieste di immatricolazioni di studenti internazionali

Il boom delle richieste di pre-immatricolazione di studenti internazionali ad Unime, con un aumento del 500% nel 2021 rispetto al 2020 è stato raccontato in un articolo dal titolo “Rising lure of studying English-taught degrees in Italy” pubblicato sulla prestigiosa rivista “The University World News”. L’articolo si basa sui risultati di un report di Studyportals.it, i cui dati dicono che l’Italia ha registrato un aumento del 55,2% dell’interesse degli studenti internazionali per i suoi corsi di laurea e un aumento del 42,5% nelle visualizzazioni delle pagine per i corsi tenuti in inglese, di gran lunga l’aumento percentuale più elevato di qualsiasi altro Paese.

“Sono molto soddisfatto- sottolinea il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea- che gli sforzi della Governance nell’ambito dell’Internazionalizzazione siano stati ripresi e raccontati da una rivista prestigiosa come “The University world News”, che può essere considerata “la bibbia” dei periodici per gli addetti ai lavori universitari nel mondo e che ha contattato il nostro Ateneo per conoscere le strategie messe in atto per raggiungere un risultato così lusinghiero. A tal proposito mi preme ringraziare il Prorettore all’Internazionalizzazione Antonino Germanà e lo staff delle Relazioni Internazionali che lavora incessantemente per centrare obiettivi che rendono lustro al nostro Ateneo ad altissimi livelli”.