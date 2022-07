Umberto Di Martino è il nuovo head coach del Basketball Lamezia

6 Luglio 2022 15:57

Il Basketball Lamezia affida la propria panchina a Umberto Di Martino

Il Basketball Lamezia è fiera di annunciare la forma del nuovo Responsabile Tecnico nella persona di Umberto Di Martino. Con esperienze come assistente allenatore in serie A2 con la Givova Scafati, in serie C Gold a Catanzaro, e con la Enjoy Lamezia Basketball, dove vinse due campionati consecutivi in serie D nel 2017/18 e in serie C Silver nel 2018/19 . Comincia ora la programmazione per la nuova stagione che sarà attentamente pianificata soprattutto alla luce della drammatica situazione impianti che ormai è cronicizzata nella nostra città. Ma essendo ormai abituati a convivere con situazioni precarie dovremmo lavorare di concerto con Umberto per valorizzare la pallacanestro lametina.

Le dichiarazioni del nuovo coach: “ringrazio il Presidente e la Dirigenza per la fiducia che mi ha dimostrato… come sempre la mia esperienza e la mia professionalità saranno concentrate nel contribuire alla crescita della realtà lametina che conosco e che mi accoglie sempre con affetto”.