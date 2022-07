Da Udine a Messina: giovane friulana realizza il suo particolare sogno

6 Luglio 2022 14:24

In vacanza in Sicilia, per il diploma di scuola secondaria, ha chiesto ai genitori di “regalo” di poter visitare la palestra di Villa Dante, la casa della Top Spin Messina Fontalba

Gioca a tennistavolo in Friuli, dove risiede nella provincia di Udine. Attualmente in vacanza in Sicilia, con i genitori e la sorella più piccola, ha espresso il desiderio di poter entrare nella palestra di Villa Dante, la casa della Top Spin Messina Fontalba campione d’Italia. Un vero e proprio “regalo” chiesto per il diploma di scuola secondaria che per Sara Bellina è divenuto prontamente realtà.

“Dopo averci contattati – spiega in una nota la società – , Sara ha avuto la possibilità di visitare i locali, conoscere i componenti della società, i tecnici e soprattutto provare l’emozione di allenarsi per un pomeriggio con Marco Rech Daldosso e il nuovo acquisto Leonardo Mutti, due degli atleti di spicco della nostra squadra di Serie A1, mostrando tutte le sue doti. Al termine, i due pongisti hanno posato con lei per la foto di rito ed hanno regalato a Sara due palline autografate della Butterfly. Una bella storia che volevamo raccontarvi”. “Grazie a Sara ed alla sua famiglia! Speriamo di avervi reso felici e vi auguriamo ancora buone vacanze, con l’auspicio di rivedervi presto!”, conclude il comunicato.