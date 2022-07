Ucraina: Di Maio, ‘non ci arrendiamo a cercare pace ma Putin non la vuole’ (2)

4 Luglio 2022 22:02

(Adnkronos) – “Se noi chiediamo la pace a Putin -ha ribadito il ministro- e Putin bombarda un centro commerciale a Kiev e colpisce n condominio a Odessa non sta dimostrando di volere la pace. Noi ce la metteremo tutta però, non demorderemo e non ci arrenderemo nella ricerca della pace. In questo momento il tema del grano è importante perchè potrebbe far scoppiare guerre a migliaia di chilometri di distanza dall’Ucraina. E quindi la missione ad Ankara di domani del presidente del Consiglio Draghi è anche importante per questo e avremo questo vertice intergovernativo per sostenere gli sforzi anche della Turchia nella mediazione che sta portando avanti”.