Truffe a Reggio Calabria, come mettere in guardia gli anziani: “se andate alle Poste, non fate sempre lo stesso percorso”

7 Luglio 2022 15:26

L’Assessore Delfino ha illustrato una serie di iniziative che verranno messe in campo attraverso assemblee pubbliche sui consigli utili agli anziani e ai propri familiari per metterli in guardia dai raggiri e dalle truffe che sono presenti anche a Reggio Calabria

Nel corso del suo lungo intervento già riproposto in altra pagina, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria Demetrio Delfino ha anche approfondito il delicato tema dei raggiri e delle truffe agli anziani. Negli ultimi giorni, nel territorio reggino, sono stati segnalati numerosi casi di soggetti che hanno provato ad introdursi nelle abitazioni, anche in pieno giorno. Per questo, sul tema è intervenuto l’Assessore: “E’ un capitolo molto delicato. In questi mesi, cresce il pericolo per quanti rimangono un po’ più soli e la solitudine fa brutti scherzi, aumentando le fragilità ed il disorientamento di fronte a chi, malintenzionato, si presenta con modi gentili provando a carpire dati, denaro e gioielli da persone sole”.

“Per questo – spiega – stiamo preparando assemblee pubbliche per mettere in guardia gli anziani ed i loro familiari da questi pericoli. Trasmetteremo, il più possibile, anche un videomessaggio con cittadini che raccontano loro esperienze negative. Ed è utile per tutti perché, in questi casi, la prudenza non è mai troppa. Nel materiale che distribuiremo dispenseremo, per esempio, alcuni consigli pratici: se andate in Banca o alle Poste non fate sempre lo stesso percorso, non vi fermate all’uscita con sconosciuti, non siate punto di riferimento con le stesse abitudini, diversificare i vostri modi di fare ed agire. Questo è un progetto che parte da un avviso del Ministero dell’Interno che ha messo a bando fondi per le amministrazioni comunali. La nostra idea ha ottenuto un finanziamento di 45 mila euro“.