31 Luglio 2022 17:56

Maltempo in Sicilia: tromba marina sul Golfo di Patti, nessun interessamento della costa

E’ stata una domenica di fine luglio di maltempo in parte della Sicilia. Sul Golfo di Patti, in provincia di Messina, si è formata una vera e propria tromba marina con nessun interessamento della costa. Come si evince dalla foto a corredo dell’articolo di Tommaso Galante, la tromba è stata ben visibile tanto da poter essere fotografata.