Il triangolare di Salerno finisce in rissa: 4 espulsi, intervento anche della Digos | VIDEO

31 Luglio 2022 09:33

Attimi di tensione si sono verificati durante il 1° Trofeo Angelo Iervolino: al 17′ del secondo mini-match Salernitana-Adana Demirspor si è verificata una rissa tra calciatori. Gara interrotta per 5 minuti

All’Arechi di Salerno doveva essere un semplice triangolare amichevole per testare la condizione fisica in vista dell’inizio dei campionati, ma gli attimi di tensione non sono per niente mancati. Una rissa clamorosa è esplosa nel corso del secondo mini-match del 1° Trofeo Angelo Iervolino, quello tra Salernitana e Adana Demirspor, vinto dai turchi per 3-1 (in vantaggio di tre reti già nel primo quarto d’ora di gioco): a scatenare il parapiglia è stato un bruttissimo fallo da parte di Akaydin ai danni del granata Boultam intorno al 17′. L’arbitro ha subito espulso il giocatore dell’Adana, ma questo non è riuscito ad evitare che la situazione degenerasse.

Nei pressi della bandierina del calcio d’angolo si è creato subito il focolaio di calciatori, surriscaldati per il gesto antisportivo del calciatore della compagine di mister Montella. Dai video che circolano sul web, si vede il capitano Fazio andare faccia a faccia da solo contro gli uomini in casacca bianca, ma anche la presenza della Digos che ha seguito da vicino lo svolgimento della vicenda. La rissa è durata circa 5 minuti e si è conclusa con l’espulsione di addirittura 4 calciatori, due per parte. Da segnalare inoltre la provocazione di un calciatore dell’Adana rivolta verso il pubblico seduta in tribuna mentre si accingeva a rientrare negli spogliatoi accompagnato dal suo staff. Insomma, la stagione non è ancora iniziata ufficialmente, ma la Salernitana di mister Nicola mostra già un discreto carattere. Le risse nel calcio possono capitare, anche se fa specie che ciò avvenga nel corso di un’amichevole in cui parte dell’incasso è devoluto all’Ail per la lotta ai tumore e le leucemie.