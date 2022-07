Tripodi: “i referenti di Città degli Ulivi ignorino la grave situazione dell’ospedale di Polistena”

17 Luglio 2022 22:00

Polistena, Tripodi: “ferita con l’Associazione Città degli Ulivi, che evidentemente non opera a tutela di tutto il territorio bensì rispondendo a logiche diverse”

“Incomprensibile che i referenti di Città degli Ulivi ignorino la grave situazione dell’ospedale di Polistena”. È stata ignorata la nostra richiesta e cioè di inserire nel documento inviato alla stampa il seguente paragrafo che non alterava la struttura: “La prima richiesta riguarda la riapertura del reparto di Rianimazione dell’ospedale di Polistena senza il quale è impossibile trattare i pazienti critici che ha determinato il blocco a tempo indeterminato degli interventi chirurgici.È inaccettabile che un ospedale spoke non venga dotato di figure professionali necessarie ad assicurare i servizi ospedalieri e che per farlo si proceda alla chiusura di altri servizi territoriali come i PPI”. Ciò apre una ferita con l’Associazione Città degli Ulivi, che evidentemente non opera a tutela di tutto il territorio bensì rispondendo a logiche diverse”. E’ quanto scrive in una nota Michele Tripodi, Sindaco di Polistena.

“La sanità pubblica è un diritto di tutti e ogni presidio di sanità richiede un’attenzione costante. In un momento particolare per l’ospedale di Polistena dividersi è inaccettabile. Siamo rammaricati e per questo seriamente preoccupati per il destino dei nostri concittadini che rischiano di perdere punti di riferimento importanti in tema di diritto alla salute anche grazie ad atteggiamenti accomodanti e campanilistici che non individuano le priorità per la popolazione“, conclude la nota.