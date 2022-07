Amichevoli, la Salernitana e Balotelli sul cammino estivo della Reggina: i dettagli del triangolare e info sulla diretta

29 Luglio 2022 13:09

Domani, a partire dalle 19.30, andrà di scena il primo Trofeo Angelo Iervolino che vedrà impegnata la Reggina contro la Salernitana e l’Adana Demirspor

Primo test di livello per la Reggina di mister Filippo Inzaghi. L’inizio del campionato si avvicina velocemente e per gli amaranto domani, sabato 30 luglio, sarà un’ottima occasione per testare la condizione fisica contro due avversari di caratura importante. Il primo Trofeo Angelo Iervolino, triangolare che vedrà sfidarsi Salernitana, Adana Demirspor e appunto la Reggina, andrà in scena a partire dalle ore 19.30. I turchi sono guidati dal tecnico Vincenzo Montella, il quale in rosa può contare sulla presenza di Mario Balotelli. L’evento contribuirà a sostenere l’Associazione Italiana Leucemia. Di seguito il programma completo dell’evento amichevole intitolato alla memoria del fratello del Presidente Iervolino, un grande appassionato di calcio e sport prematuramente scomparso.

Reggina-Adana Demirspor

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli.

Assistenti: Emanuele Prenna (sez. Molfetta) – Francesco Fiore (sez. Molfetta).

IV Uomo: Gianpiero Miele (sez. Nola).

Salernitana – Perdente gara 1

Arbitro: Gianpiero Miele di Nola.

Assistenti: Francesco Fiore (sez. Molfetta) – Domenico Palermo (sez. Bari).

IV Uomo: Livio Marinelli (sez. Tivoli).

Salernitana – Vincente gara 1

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli.

Assistenti: Emanuele Prenna (sez. Molfetta) – Domenico Palermo (sez. Bari).

IV Uomo: Gianpiero Miele (sez. Nola).

I° Trofeo Angelo Iervolino: il triangolare non sarà trasmesso in diretta TV

Il I° Trofeo Angelo Iervolino non sarà trasmesso in diretta su alcuna emittente televisiva, al momento nessuna pagina streaming manderà il live video delle tre sfide dello stadio Arechi. I biglietti saranno in vendita online e nei punti vendita VivaTicket a partire dalle ore 15:00 di domani, martedì 19 luglio. Gli abbonati potranno acquistare il biglietto, usufruendo della tariffa ridotta, in qualsiasi settore.

Il tagliando per il settore ospiti costa €5 e può essere acquistato su VivaTicket. Per avere tutte le informazioni sui match saranno disponibili i siti web e i profili ufficiali social di Salernitana, Reggina e Adana Demirspor.