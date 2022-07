Tragedia della Marmolada: vicinanza e solidarietà del Consiglio Regionale della Calabria

5 Luglio 2022 15:38

Tragedia della Marmolada, le parole del presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso

“Esprimo le più sincere condoglianze del Consiglio regionale della Calabria ai familiari delle vittime, dei dispersi e dei feriti e, al contempo, piena solidarietà alle comunità colpite dalla tragedia provocata dal crollo di un seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Tragedie come questa – sostiene il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso – debbono spingerci ad assumere, ognuno per la propria parte di responsabilità, le misure necessarie per contrastare i mutamenti climatici.”