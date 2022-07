Tour de France, Damiano Caruso costretto al ritiro per Covid: era il miglior italiano in classifica

21 Luglio 2022 11:59

Damiano Caruso costretto al ritiro per la positività al Covid-19

Damiano Caruso non partirà oggi nella 18ª tappa del Tour de France: il ciclista siciliano della Bahrain Victorius è risultato positivo al Covid-19, “con lievi sintomi“, e in base al regolamento UCI è costretto ad abbandonare la corsa a 4 sole tappe dalla fine (tra cui la passerella di Parigi e la cronometro di sabato). Caruso era 22° in classifica generale e due giorni fa, nella tappa di Foix, aveva provato l’attacco con una fuga da lontano per vincere la tappa. Era il miglior italiano in classifica e nei giorni scorsi in un’intervista si era espresso proprio sul regolamento che prevede il ritiro automatico per i positivi al Covid-19.

Il 34enne ragusano era già stato il miglior italiano al Tour de France due anni fa, arrivando 10° in classifica generale, mentre lo scorso anno aveva concluso al 2° posto il Giro d’Italia e al 17° posto la Vuelta di Spagna, vincendo una tappa al Giro e una alla Vuelta. Voleva completare il “triplete” quest’anno al Tour, ma l’appuntamento è rimandato alle prossime edizioni.