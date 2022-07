Tour de France, tremenda caduta per Bauer: prende in pieno l’ammiraglia UAE che gli frena davanti | VIDEO

21 Luglio 2022 14:48

Tremenda caduta per Jack Bauer nella 18ª tappa del Tour de France: il ciclista neozelandese prende in pieno l’ammiraglia UAE che gli frena davanti

Un po’ di paura e tanta rabbia, per fortuna niente di più. Poteva andare molto peggio a Jack Bauer, ciclista neozelandese del Team BikeExchange-Jayco, protagonista di una brutta caduta nella 18ª tappa del Tour de France da Lourdes a Hautacam. Le dinamiche di quanto accaduto sono state davvero particolari Avvicinandosi a un restringimento stradale, Nils Eekhoff è finito a terra, forse urtando una moto. Il ciclista è caduto davanti all’ammiraglia UAE che già procedeva a bassa velocità ed è stata costretta a frenare. Alle sue spalle Jack Bauer, a tutta velocità, si è ritrovato chiuso a sinistra da una moto della stampa, finendo per colpire in pieno l’ammiraglia UAE.