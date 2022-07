Totti e Ilary, l’assurdo audio reggino che spopola in tutt’Italia su whatsapp: “a fimmina non è chiù comu a na vota”

14 Luglio 2022 16:52

Un messaggio vocale virale su Whatsapp è partito da Reggio Calabria: da un commento sulla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, degenera nell’assurdo retrò della “fimmina” inferiore all’uomo

“Il leone è nato leone e la gazzella è nata gazzella, tu nascisti fimmina e non ha rumpiri u cazzu“: è soltanto uno dei passaggi – persino più equilibrati – del delirante messaggio vocale che in poche ore è diventato virale su whatsapp con decine di migliaia di “Inoltra” in tutt’Italia. Protagonista un anonimo di Reggio Calabria, che sta facendo discutere (e in realtà sorridere) tantissime persone: il commento rasenta l’assurdo, tra il serio e il faceto, e vorrebbe essere una (molto poco seria) ricostruzione di quanto sarebbe accaduto tra Francesco Totti e Ilary Blasi e delle ragioni che hanno portato alla rottura del matrimonio negli ultimi giorni più discusso d’Italia.

Il “saggio pensatore” reggino, in un messaggio evidentemente inviato ad un amico di nome Mico e quindi zeppo di volgarità in quanto confidenziale (evidentemente l’autore non immaginava di diventare un ignaro protagonista di un tormentone estivo), si avventura in un’analisi sociologica su come le donne sono “cambiate nel tempo“: “Na vota i fimmini facivnu 4-5-6 figghi e si criscivanu suli e u maritu turnava e comu non c’era u piattu ra pasta, ci rumpiva u crociato, ci faciva na scivolata. Era sbagliato, per l’amor di Dio, ma ora passammu i n’eccessu a n’atru“.