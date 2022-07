Il Time celebra la Calabria. Klaus Davi: “orgogliosi”

16 Luglio 2022 18:28

“L’endorsement dei giornalisti del Time settimanale statunitense di proprietà dell’imprenditore californiano Marc Benioff che ha deciso di puntare sul turismo in Calabria può rendere orgogliosi tutti i calabresi e fa ben sperare per il lavoro che Roberto Occhiuto e Fausto Orsomarso stanno facendo“. Lo dichiara Klaus Davi responsabile del progetto “Giudecche di Calabria’. ”

Sicuramente anche lo spot dell’ambasciatore israeliano Dror Eydar in lingua ebraica nonche’ le varie attività di marketing attivate dalla Regione stanno a producendo i loro effetti e stanno illuminando le nostre terre a livello internazionale non necessariamente in contesti legati a Israele o al mondo ebraico. C’è una attenzione forte a cui però deve corrispondere un’efficienza dei trasporti. Come è possibile che RFI sospenda quasi tutti i treni veloci destinati alla Calabria in inverno a partire già dal mese di novembre? Pensano di festeggiare così l’anniversario della riscoperta dei Bronzi? La politica romana pensa che questa sia la via per rilanciare la Calabria? È necessario un rapido cambio di passo affinché questa attenzione internazionale sia consolidata con infrastrutture che favoriscano i viaggi in Calabria“, conclude Davi.