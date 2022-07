Tg2 torna in Calabria: reportage su Tropea ed un particolare “esperimento”

7 Luglio 2022 10:49

Dopo la doppia puntata realizzata da Linea Verde, le telecamere Rai fanno tappa nella Perla del Sud

Le telecamere della Rai tornano nell’estremo Sud per visitare i luoghi più ambiti per le vacanze estive. Oggi il Tg2 manderà in onda il servizio sulla Calabria: immagini da Tropea, la cosiddetta Perla del Sud, ma i telespettatori saranno accompagnati con reportage e collegamenti anche in tanti altri piccoli centri del territorio pieni di storia e veri e propri “scrigni” da scoprire. “Scopriremo piccole comunità spopolate che ora con una serie di incentivi, riaprono a nuovi abitanti e vedremo come sta andando questa sorta di esperimento”, fa sapere la direzione.

Tra gli ospiti sarà presente in studio Fiorello Primi, presidente associazione “I Borghi più belli d’Italia”: Tropea è infatti stato eletto nel 2021 il “Borgo dei Borghi”, un trionfo che ha inorgoglito un’intera Regione per certi versi misteriosa e ancora da scoprire.