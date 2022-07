Scossa di terremoto a Reggio Calabria: epicentro a Sant’Alessio, paura in Aspromonte | DATI E MAPPE

19 Luglio 2022 14:39

Scossa di terremoto nel versante dello Stretto dell’Aspromonte, sulle colline di Reggio Calabria: gli aggiornamenti in diretta

Una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita alle 14:36 di oggi pomeriggio a Reggio Calabria e in gran parte della provincia reggina. La scossa è stata di magnitudo 3.0 e si è verificata ad appena 7.6km di profondità con epicentro a Sant’Alessio in Aspromonte, comune della Vallata del Gallico situato a 550 metri di altitudine sul livello del mare tra Laganadi e Santo Stefano. La scossa è stata avvertita in modo molto intenso, con un forte risentimento sismico, dai residenti di Sant’Alessio, Santo Stefano e Laganadi, ma anche Gambarie, Calanna, Schindilifà, Podargoni, Cerasi, dove chi stava riposando per la consueta pennichella pomeridiana è stato improvvisamente svegliato nel sonno.

La scossa è stata avvertita in modo particolarmente intenso anche nella zona Nord di Reggio Calabria (Sambatello, Arghillà, Catona, Gallico, Archi, Pentimele), seppur con un risentimento sismico meno importante. Fortunatamente non ci sono stati danni. Ricordiamo che la zona dello Stretto di Messina è attraversata dalle faglie più pericolose dell’intera area Euro-Mediterranea, e che pur non riuscendo ad indicare una data precisa, gli scienziati unanimemente concordano nel fatto che sicuramente tra Reggio e Messina si ripeteranno terremoti molto forti, di magnitudo superiore a 7, come quelli già accaduti più volte in passato (il più recente, il 28 dicembre 1908).