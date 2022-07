Ternana-Reggina, rischio porte chiuse: “servono lavori urgenti”

30 Luglio 2022 14:33

Il presidente Stefano Bandecchi ha spiegato la situazione dopo l’ispezione dei vigili del Fuoco

La sfida di esordio in casa per la Ternana, da giocare contro la Reggina alla seconda giornata domenica 21 agosto, potrebbe giocarsi a porte chiuse. Il presidente Stefano Bandecchi, intervenuto ai microfoni della Nazione, al riguardo si è espresso così: “i Vigili del Fuoco e gli altri organi competenti, a seguito all’ultima ispezione effettuata allo stadio Libero Liberati, ci hanno comunicato che è necessario effettuare alcuni lavori urgenti. Siamo in buoni rapporti con il Comune. Pertanto, anche per snellire i tempi, sarà la Ternana Calcio a occuparsene. Sono fiducioso poiché vogliamo che i nostri tifosi possano esserci vicini da subito e in tanti”.

Una situazione molto simile a quella che ha trovato la nuova proprietà amaranto al suo arrivo a Reggio Calabria. E’ stato per questo motivo che il patron Saladini e il presidente Cardona hanno chiesto alla Lega di disputare fuoricasa le prime due gare del campionato di Serie B.