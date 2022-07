Terme Luigiane, Gentile (FI): “bene l’operazione della Regione, presto la riapertura”

1 Luglio 2022 12:03

Terme Luigiane, Gentile (FI): “dopo mesi di tensioni e sofferenze, soprattutto per i lavoratori, le strutture ricettive potranno accogliere a breve nuovamente ospiti e turisti”

“Si chiude positivamente la vicenda delle Terme Luigiane. Dopo mesi di tensioni e sofferenze, soprattutto per i lavoratori, le strutture ricettive potranno accogliere a breve nuovamente ospiti e turisti. Terme Sibarite, tramite l’intervento di Fincalabra, ha chiuso l’accordo con Sateca e procederà ad un fitto d’azienda che permetterà alla Regione di gestire in prima persona il futuro delle Terme”. Lo afferma in una nota Andrea Gentile, deputato calabrese di Forza Italia.

“Un’altra operazione positiva della presidenza regionale targata Occhiuto, che con determinazione e capacità amministrative ha impresso un percorso volto al definitivo recupero di un presidio, conosciuto in tutto il mondo e dalla grandissime potenzialità. L’ennesima dimostrazione, ove ce ne fosse ancora bisogno, che la Calabria è ben governata e guarda al futuro con ampie prospettive di sviluppo, in tutti i suoi settori”, conclude Gentile.