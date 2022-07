Tennistavolo, campionati Europei veterani a Rimini: buoni risultati dagli atleti dell’ASD TT Castrovillari

6 Luglio 2022 15:26

Buone le prestazioni dei cinque Atleti dell’ASD TT Castrovillari che si sono confrontati con giocatori di livello internazionale

Conclusi i campionati Europei veterani di Tennistavolo svoltisi in quel di Rimini nella struttura fieristica che hanno visto la partecipazione di oltre 3.000 atleti provenienti da più di 40 nazioni. Buone le prestazioni dei cinque Atleti dell’ASD TT Castrovillari che si sono confrontati con giocatori di livello internazionale. Giocano un buon tennistavolo Giuseppe De Gaio ed Aldo Belmonte anche non vincendo incontri nei rispettivi gironi, vincono invece un incontro a testa Domenico Veltri e Rosario Lombardi che però non riescono ugualmente a passare il loro girone.

Exploit, invece, per l’Atleta Rocco Ferrari che giocando un gran tennistavolo riesce vincere le due partite del suo girone contro il tedesco Xie Dan battuto per 3 a 0 e lo Svizzero Sellem Johann battuto per 3 a 2 al termine di una partita tiratissima. Enorme la soddisfazione per l’Atleta Castrovillarese e per il suo coach e presidente De Gaio che lo ha seguito al meglio all’angolo portandolo ad un incredibile risultato. Rocco Ferrari che poi si ferma ai trentaduesimi battuto 3 a 0 dallo svizzero Oliver Lehmann contro il quale ben poco si poteva fare. Fantastica l’esperienza dei pongisti castrovillaresi a questa Kermesse di livello internazionale che il prossimo anno si svolgerà in Norvegia.