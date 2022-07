Tennis: Nadal si ritira da Wimbledon, Kyrgios in finale

7 Luglio 2022 20:31

Londra, 7 lug. – (Adnkronos) – “Ci ho pensato tanto, ma non ha senso continuare a giocare. Ieri ho sofferto, non posso fare un movimento normale per servire. Sono molto triste”. Con queste parole Rafael Nadal annuncia il suo ritiro da Wimbledon. Lo spagnolo lascia così strada libera all’australiano Nick Kyrgios che vola in una finale Slam per la prima volta in carriera. Affronterà il vincente tra il serbo Novak Djokovic e il britannico Cameron Norrie.