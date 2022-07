Tennis: Nadal si ritira da Wimbledon, Kyrgios in finale (2)

7 Luglio 2022 20:40

(Adnkronos) – “Ieri ho sofferto, mi sono accordo che qualcosa non andava bene, non ha senso continuare a giocare. L’ho fatto tante volte in carriera, ma se scendessi in campo il mio infortunio peggiorerebbe. Penso che starò fuori 3-4 settimane, questo è il tempo di recupero per questi infortuni”, aggiunge il vincitore di 22 tornei del Grande Slam.