“Tempo binario”: sul Lungomare di Reggio Calabria il viaggio musicale di Fs e Accademia di Santa Cecilia | FOTO e INTERVISTA

16 Luglio 2022 21:41

Partito da Palermo “Tempo binario”: il viaggio musicale di Fs e Accademia nazionale di Santa Cecilia, oggi la tappa di Reggio Calabria

Al via dalla stazione di Palermo Centrale la prima tappa di Tempo Binario, il progetto di Ferrovie dello Stato Italiane e dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia che oggi ha fatto tappa sul Lungomare Falcomatà a Reggio Calabria, alla stazione Lido. Il quintetto di fiati composto da prime parti dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma (Adriana Ferreira, flauto; Francesco Di Rosa, oboe, Guglielmo Pellarin, corno; Alessandro Carbonare, clarinetto; Francesco Bossone, fagotto) ha eseguito musiche di Franz Joseph Haydn (Divertimento Hob. II:46), Jacques Ibert (Trois Pièces brèves), Giulio Briccialdi (Potpourri fantastico sui temi del Barbiere di Siviglia di Rossini), George Gershwin (suite per fiati da Porgy and Bess).

Ai microfoni di StrettoWeb, Olivia Tassara, responsabile eventi gruppo Fs, ha detto: “il progetto Ferrovie dello Stato Italiane e dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è un viaggio musicale per raccontare le nostre stazioni ma anche le navi”.