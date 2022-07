Telemarketing: da ieri è possibile bloccare le chiamate dei call center | INFO UTILI

28 Luglio 2022 12:53

Telemarketing: al via registro opposizioni per non ricevere chiamate dai call center

E’ partito da ieri il nuovo registro pubblico delle opposizioni (Rpo) al Telemarketing selvaggio che semplifica le procedure per i cittadini che intendono tutelare la propria privacy da attivita’ promozionali invasive e indesiderate. In particolare, viene estesa ai numeri di telefono cellulare la possibilita’ di iscrizione all’Rpo – gia’ prevista per il telefono fisso e l’indirizzo postale – annullando cosi’ i consensi all’utilizzo dei dati da parte degli operatori, i quali saranno obbligati a consultare periodicamente il registro e comunque prima dell’avvio di ogni campagna pubblicitaria.

Si tratta di un servizio pubblico e gratuito per tutti i cittadini che una volta iscritti negli elenchi del registro non potranno piu’ essere contattati dall’operatore di Telemarketing, a meno che quest’ultimo non abbia ottenuto specifico consenso all’utilizzo dei dati successivamente alla data di iscrizione oppure nell’ambito di un contratto in essere o cessato da non piu’ di trenta giorni. Per far conoscere le nuove modalita’ del registro ai cittadini e agli operatori, il Mise mette a disposizione materiali informativi che saranno successivamente affiancati da una campagna di comunicazione.

L’iscrizione nel registro sara’ possibile compilando un apposito modulo elettronico sul sito del Rpo www.registrodelleopposizioni.it, oppure telefonando al numero verde 800 957 766 per le utenze fisse e allo 06 42986411 per i cellulari o inviando un apposito modulo digitale tramite mail all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it. Restano invece valide le iscrizioni inserite precedentemente al nuovo Rpo, con la facolta’ per l’utente di annullare i consensi attraverso il rinnovo dell’iscrizione.