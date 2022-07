Taurianova, visita ai Carabinieri feriti. De Angelis: “serve maggiore tutela sul lavoro”

12 Luglio 2022 10:42

Taurianova, il senatore De Angelis e l’avv. Staropoli visitano i Carabinieri feriti

Ieri mattina il senatore Fausto De Angelis, l’avvocato Lia Staropoli, Presidente dell’Associazione “ConDivisa” e don Nino Vattiata rappresentante dell’Associazione “Capitano Ultimo ” sono andati in visita alla Compagnia Carabinieri di Taurianova per augurare una pronta guarigione al Lgt. C.S. Giuseppe Mastropietro, Comandante Staz. CC Giffone e al Mar.O. Luigi Rossi, Comandante Staz. CC Varapodio, feriti il 24 giugno scorso. A ricevere la delegazione il Capitano Gaetano Borgese Comandante della Compagnia di Taurianova, il Tenente Federico Di Giovanleonardo, Comandante del Nucleo Operativo, e il Mar. Salvatore Barranco, comandante della stazione di Taurianova, inoltre venivano raggiungiunti da Fabio Riccio, Segretario Provinciale di Catanzaro del Nuovo Sindacato Carabinieri.

“Siamo qui per manifestare la vicinanza delle istituzioni alla loro delicata missione, che talvolta comporta dei gravissimi rischi, vogliamo elaborare maggiori tutele per questi Servitori dello Stato che devono poter lavorare in sicurezza” Spiega il senatore De Angelis.

“Probabilmente il giubbotto antiproiettile ha evitato che i fendenti raggiungessero gli organi vitali, indubbiamente l’intervento dei Carabinieri ha salvato la vita ai medici e ai passanti. Abbiamo elaborato una serie di proposte giuridiche a tutela dei Carabinieri a causa delle continue aggressioni, mentre è pendente in Parlamento la proposta di legge di “ConDivisa ” per il risarcimento delle Forze Dell’Ordine che subiscono danneggiamenti o danneggiamenti a seguito di incendio” Spiega l’avv. Staropoli.