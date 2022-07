Taormina: morto il piccolo di 4 anni infettato in ospedale da un batterio

14 Luglio 2022 13:45

Taormina: il bimbo è deceduto nella notte all’ospedale pediatrico San Vincenzo

E’ morto questa notte all’ospedale pediatrico San Vincenzo di Taormina, nel Messinese, il bimbo di 4 anni originario di Lampedusa ricoverato per un banale virus intestinale. Il piccolo entrato in ospedale era stato infettato dal batterio enterococco che ha colpito tutti i suoi organi e gli ha provocato un edema cerebrale, successivamente è stato trasferito d’urgenza al San Vincenzo, dove era giunto dopo un lungo calvario negli ospedali di Catania e Messina a causa di alcuni disturbi intestinali iniziati diversi giorni fa. La salma è stata posta sotto sequestro dalla Procura per accertamenti. La famiglia chiede giustizia per una morte inaccettabile, sgomenta l’intera comunità dell’isola delle Pelagie.

Morto bimbo di 4 anni ricoverato all’ospedale di Taormina: Asp si stringe al dolore dei familiari

“Il piccolo B.D. di 4 anni è deceduto stanotte all’ospedale San Vincenzo di Taormina dove è giunto il 07.07 2022 in condizioni cliniche gravissime. Ricoverato presso il reparto di Terapia intensa Cardiochirurgica è stato sottoposto a cure intensive (tra cui Ecmo), ma il disperato quadro clinico non ha lasciato margine ad alcun miglioramento clinico, pertanto a seguito di accurati esami diagnostici, e di una lunga procedura di accertamento di morte encefalica, ne è stato costatato il decesso alle ore 20.33 del 13.07.2022. Tutto il personale medico e paramedico e la Direzione Asp Messina si stringe al dolore dei familiari”. E’ quanto afferma in una nota l’Asp.