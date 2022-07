Coppa Italia, definito il tabellone completo: l’orario di Sampdoria-Reggina, c’è la diretta tv

8 Luglio 2022 18:49

Definito calendario e tabellone completo della Coppa Italia 2022-2023: in campo Catanzaro, Palermo, Reggina e Cosenza

Con un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha definito il tabellone completo della Coppa Italia 2022-2023. Si comincia il 31 luglio con i preliminari, che vedranno coinvolte le squadre promosse in B e quelle qualificatesi alla fase finale dei playoff di Serie C. C’è il Catanzaro, di scena a Modena alle ore 20.30, e il Palermo, in campo invece alle ore 21 contro la Reggiana. Dal 5 all’8 spazio poi ai trentaduesimi, con Reggina e Cosenza in campo. Gli amaranto vanno a Marassi, in casa della Samp, venerdì 5 agosto alle ore 21.15, con diretta tv Italia 1. Il Cosenza di scena a Bologna lunedì 8 sempre alle 21.15 e sempre con diretta tv Italia 1.

Di seguito il programma e tabellone completo delle due fasi.